«اتخرجت من الهندسة»..على الألفي يروي أسرارا في مسيرته الفنية والغنائية

روى المطرب علي الألفي، تفاصيل حياته الفنية قبل وبعد التحاقه بمجال الغناء والظهور على شاشات التليفزيون، قائلا إنه قام بالغناء لأول مرة وهو في عمر الـ4 سنوات، وكان والده يطمح بأن يكون مهندسًا وليس مطربًا، موضحًا أنه عمل على إرضاء والده ليلتحق بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة، عمل مهندسًا،« كل اللي بقبضه من الهندسة أصرفه على المزيكا في إنتاج الأغاني والغناء مع الشباب».

وأضاف «الألفي»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه في بداية مشواره الغنائي كان يقوم بالغناء في دار الأوبرا وساقية الصاوي، وعمل على الظهور بشكل دائم ودوري في مختلف المحافل الغنائية، «بدأت أعملت حفلات باسمي بعد ما غنيت كتير مع الفرق، وكانت حفلات مكلفة لأنها كانت في أماكن كبيرة».

وأوضح أنه وبعدما ذاع صيته خاصة بعد غنائة لتتر فيلم «أحاسيس» ومسلسل «أدم وجميلة» التحق بورشة خالد جلال وتخرج في الدفعة الثانية، «عملنا عرض كسر الدنيا وكان اسمه غنا للوطن، وأول حاجة فرقعت كانت مسلسل أدم وجميلة، والناس مكننتش عارفه مين اللي بيغني».

انتقد الفنان علي الألفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، ما يسمى بـ«الترند»، التي يسعى إليها عدد من الفنانين، وكتب:«عندما حلت كلمة ترند مكان كلمة ناجح، الترند ممكن يكون شيء كبير وحلو، وقد يكون سما المصري وبيكا وفيديوهات شتائم»، مضيفا: «أنا مهتم إني أبقى ناجح، يعني عامل حاجة حلوة كبيرة، باقية ما تتنسيش، وانتوا بتقيمونا على أساس انا عملت ترند و لا لأ».