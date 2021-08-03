كل ما تريد معرفته عن معادلة هندسة للدبلومات والمعاهد الفنية 2021

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عددا من القواعد المتعلقة بتنسيق الجامعات 2021، أبرزها قواعد معادلة هندسة للدبلومات والمعاهد الفنية 2021، التي يسمح من خلالها للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية سواء نظام سنتين، أو دبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني)، من خلال التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بجامعة عين شمس، للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية، على أن يجري تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة والتقيد بالتخصص الذي جرت دراسته في الشهادة الفنية الصناعية، عند قبوله بكليات التربية والهندسة والتكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية، وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق ببدء دراسة الطالب بالفرقة الإعدادية أو الأولى.

مدة الدراسة في معادلة الهندسة للدبلومات وفقاً للوائح الكليات

وعن معادلة هندسة الدبلومات و المعاهد الفنية 2021، أوضح المجلس أنها ستكون عن طريق قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية 2021، في نفس عام أداء الامتحانات، من الحاصلين على جميع المعاهد الفنية الصناعية وكذلك نظائرها، والمدارس الفنية الزراعية أيضا نظام الخمس سنوات، وذلك بكليات الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية بمختلف الجامعات المصرية 2021-2022 وذلك كطلاب نظاميين.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات، على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة لجميع الطلاب الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية الصناعية ونظرائها، والطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية الصناعية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2022/2021.

وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، فتح التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة والمركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات»، والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات»، والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وسيجري إعلان مواعيد الامتحانات لاحقا.