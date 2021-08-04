طلاب هندسة حلوان يبدعون في تصميم كرسي يتم تحركيه بـ«العين»

أبدع فريق من طلاب بكلية هندسة حلوان، في تصميم كرسي يتم تحركيه والتحكم فيه بحركة العين، حيث يساعد الأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على تحريك أي طرف أو جزء من أجزاء أجسامهم غير عيونهم على تحريك الكرسي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمد الدسوقي، القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان.

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين، وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المبتكرين المتميزين الذين يساهمون بإبداعاتهم في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن كليات الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على قدرة أبنائنا الطلاب فى الابتكار، وتؤكد أن لدى مصر ثروة بشرية واعدة بشبابها الطلاب علماء المستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين.

وأبدى الدكتور محمد الدسوقي، القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان، سعادته بطلاب المشروع، مؤكدا أن الكلية بها كوادر مميزة مبتكرة بمشروعاتها التي تسعى لخدمة الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، حيث تسعى كلية هندسة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين في التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء حاجتهم المهنية.

وتقوم فكرة المشروع على أن حركة الكرسي تتم عن طريق كاميرا مثبتة على رأس المريض وعدسة أمامية، بحيث تستطيع أن تحدد اتجاه العين، لكي تعطي الأمر التنفيذي للمواتير لتتحرك في الاتجاه الذي ينظر إليه المريض، وتم إضافة Ultrasonic للكرسي، كما يتم تحريك الكرسي عن طريق موبايل أبلكيشن، لإمكانية التحكم في الكرسي عن بعد.

وأشرف على المشروع الدكتورة إيمان فاروق، وتكون فريق العمل من الطالب أحمد مجدي محمود، والطالبة أسماء إيهاب أبو النجا، الطالبة إسراء هشام صلاح، الطالب أحمد جمال فريد، الطالب محمد أحمد إسماعيل.

وأعرب طلاب الفريق عن سعادتهم بتصميم هذا المشروع، مطالبين بتحويل فكرة المشروع إلى مرحلة التصنيع للمنافسة في الأسواق العالمية.