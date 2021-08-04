أسامة ربيع: القناة حققت أكبر زيادة إيرادات في تاريخها يوليو الماضي

قارن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بين إيرادات قناة السويس في يوليو 2020 و يوليو 2021، فذكر أن عدد السفن التي مرت في يوليو 2020 تبلغ 1424 سفينة، بينما العدد الذي مر في يوليو 2021 كان 1670 سفينة بزيادة 17.3%، أما من ناحية الحمولة الصافية للسفن فكانت في يوليو 2020 بلغت 89.4 مليون طن، بينما في يوليو 2021 كانت بواقع 105.6 مليون طن بزيادة قدرها 18.1%.

نعمل على إنشاء مركب صيد جديدة

وأضاف «ربيع»، خلال كلمة عرضها التليفزيون المصري، أنه بالنسبة للإيرادات فكانت 440 مليون دولار في شهر يوليو 2020، أما في يوليو 2021 بلغت نحو 530 مليون دولار، بنسبة زيادة 20.6%، وهي زيادة غير مسبوقة في تاريخ القناة، مؤكدًا أنه يتم الآن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعادة تشيكل أسطول مراكب الصيد المصرية من خلال إنشاء 100 مركب صيد جديدة.

10% من إجمالي التجارة العالمية تمر من قناة السويس

وأردف رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي في شهر مايو الماضي أعطى إشارة البدء في تشغيل المرحلة الاولى من مراكب الصيد بواقع 34 مركبًا، ضمن المراحل الثلاثة، هذا وتستهدف هيئة قناة السويس من خلال استراتيجية 2023 تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا حيث يمر بها إجمالي 10% من التجارة العالمية، فضلا عن أنها أحد مصادر الدخل القومي المصري.

قناة السويس تُعد الرصيد الاستراتيجي الداعم للاقتصاد الوطني

وأكد أن قناة السويس تُعد الرصيد الاستراتيجي الداعم للاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، الأمر الذي يعكس عمق الرؤية الاقتصادية التي كانت وراء قرار الرئيس السيسي بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، الذي فتح آفاقًا نسعى للمضي قدمًا فيها، ولعل مؤشرات عبور السفن والحمولات والإيرادات المالية المتحققة خير شاهد على النقلة النوعية التي تحققت في قناة السويس بعد تنفيذ قناة جديدة، نحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على افتتاح السيسي لها، واصفًا إياها بأنها هدية مصر للعالم.