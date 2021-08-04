محمد هنيدي عن العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس»: «جايبين أشباح وزومبيز»

أعلن الفنان محمد هنيدي، حضوره العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس»، مساء اليوم، بصحبة أبطال وصناع الفيلم، بأحد سينمات منطقة التجمع الخامس، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.

محمد هنيدي يمازح جمهوره: جايبين أشباح وزومبيز في العرض الخاص لـ«الإنس والنمس»

ونشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على «فيس بوك»، مجموعة صور من حفل العرض الخاص قبل انطلاقه مساء اليوم، تضمن بعض التصميمات التي تشبه بيت الرعب وفقًا لقصة الفيلم، وعلّق عليها: «الناس بتبعتلي صور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس، قبل ما أروح، والمنتج حاططلي أشباح ووحوش وزومبيز، وبحب أبلغه إن لو لقيت حاجة بتخوف تاني، مش هاجي العرض الخاص».

فيلم الإنس والنمس يجمع لأول مرة بين محمد هنيدي ومنة شلبي

ويجمع فيلم «الإنس والنمس» لأول مرة، النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي، شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ»، ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي، ويتورط «تحسين» في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.