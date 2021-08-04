موعد عرض فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي

يترقب الجمهور ومحبو الفنان محمد هنيدي موعد عرض فيلم «الإنس والنمس» والذي يحتفل أبطاله بالعرض الخاص للفيلم بمناسبة طرحه، وذلك مساء اليوم، في أحد دور العرض السينمائية بأحد المولات بالتجمع الخامس، بعد غياب دام 4 سنوات عن شاشة السينما، منذ عرض آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن شداد» عام 2017.

موعد عرض فيلم الإنس والنمس للنجم محمد هنيدي

وتبدأ دور العرض السينمائي اليوم في عرض فيلم «الإنس والنمس» الذي تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي احتفاءً بالفيلم الذي يجمع لأول مرة بين النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بخلاف مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.

قصة فيلم «الإنس والنمس» تجمع بين الفانتازيا والكوميديا

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

وعلى مدار مشواره الفني وبالتحديد منذ انطلاقه في عالم البطولة المطلقة عام 1998 من خلال فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، قدم الفنان محمد هنيدي عددا من الأفلام الكوميدية الناجحة منها «فول الصين العظيم» مع المخرج شريف عرفة، و«همام في أمستردام»، و«صاحب صاحبه»، و«وش إجرام»، و«أمير البحار»، و«عندليب الدقي»، و«رمضان مبروك أبو العلمين حمودة».