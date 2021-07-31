محافظ الجيزة: غير راضٍ عن مستوى النظافة.. وتقييم دوري لرؤساء الأحياء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تطوير آليات العمل، وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة، والتعاقد مع شركات للجمع السكني، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى النظافة المأمول من قِبل المواطنين.

الوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع عاجل عقده مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز

وأبدى محافظ الجيزة عدم رضائه عن مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع، خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدًا أنه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية، دون تحقيق طفرة ملموسة، مشيرًا لوجود تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة.

٢ مليار جنيه لتطوير المحاور المرورية الرئيسية والحيوية

وأضاف راشد أنه تم ضخ حوالي ٢ مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المرورية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من عمال ومعدات، بالإضافة للتعاقد مع عدد ٣٠ شركة للجمع السكني لتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وكلف محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، نائب المحافظ للمراكز والمدن ولشئون خدمة المجتمع، والسيد السكرتير العام، والسيد رئيس مدينة الجيزة، بوضع خطة زمنية تتضمن المرور على الأحياء للوقوف على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع بصفة يومية.

كما وجه رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانيًا على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل.

كما أكد المحافظ ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة، موجهًا بضرورة تدعيم الشوارع الجانبية بالعمالة الكافية، وصناديق القمامة، للنهوض بمستوى النظافة بها، وعدم إلقاء مخلفات القمامة بنهر الطريق.

تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء

كما شدد راشد على تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء، وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية، ولضمان عدم تأثر العمل، مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة في أداء عملها على الوجه الأمثل.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، والمشرف على الأحياء ورؤساء الأحياء المختصة، ورئيس هيئة النظافة والتجميل.