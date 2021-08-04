محافظ الجيزة: صيانة المعدات المعطلة وإدخالها الخدمة في منظومة النظافة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعا موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن، اليوم، للإطلاع علي المجهودات التي تنفذ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ووضع اليات تطوير تلك الخدمات بما يحقق المستوي المأمول .

واستمع المحافظ من رؤساء المراكز والمدن عن الإمكانيات البشرية والمعدات المتواجدة لديهم والاحتياجات العاجلة لتطويرالآداء مؤكداً علي توفير كافة الإحتياجات من العمالة والمعدات لتحقيق مستوي لائق فى ملف النظافة موجهاً إلى صيانة كافه المعدات المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وإدخال كل القري في منظومة النظافة والجمع السكنى وعدم الاكتفاء بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمركز .

دعم جهود جمعيات المجتمع المدني والشباب لتطوير وتجميل مداخل القرى

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بدعم جهود جمعيات المجتمع المدني والشباب الراغبين في المشاركة في تطوير وتجميل مداخل القرى ورفع المخلفات لتتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية، و أكد محافظ الجيزة خلال الإجتماع علي ضرورة المتابعة اليومية لأعمال رفع المخلفات سواء من خلال الوحدات المحلية أو من خلال شركات وجمعيات الجمع السكني للمخلفات مع التركيز على رفع المخلفات المتراكمه على مدار فترات زمنية .

ووجه مدير مديرية الري إلى التنسيق مع المراكز ووضع خطة لرفع أي مخلفات يتم إلقاءها بالترع والمصارف أولا بأول مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة عدم إلقاء المخلفات بها لما لها من أهمية بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لنقل أعمدة الإنارة من مسارات أعمال تبطين الترع .

إعادة توزيع العمالة

ووجه المحافظ إلى إعادة توزيع العماله التابعة لمديرية الطرق والخاصة بالتجريد والصيانات البسيطة للطرق للإستفادة منها ودعم المراكز والمدن بها، مشددا على أنه من غير المسموح بعد رصف أي شارع أن يتم حفره مرة أخرى مهما كان السبب.

ووجه مديرية الطرق بعدم إسناد أي أعمال للشركات والمقاولين التي لم تثبت جديتها في تنفيذ الأعمال وشدد علي إزالة التعديات علي الطريق العام قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير للطرق للإستفادة منها في توسعه الشوارع وتحقيق السيولة المرورية.