مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2-8-2021 في محافظات مصر

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس الحالي، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وسجلت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، حالة من التفاوت الصغير على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:36

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 06:55

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء: 08:06

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:34

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:48

أذان العشاء: 08:15

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:35

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:18

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 04:25

أذان الظهر: 12:28

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب: 07:05

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 04:26

أذان الظهر: 12:29

أذان العصر: 03:55

أذان المغرب 07:06

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:17

أذان المغرب 08:27

أذان العشاء: 09:56