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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
01:07 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس الحالي، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وسجلت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، حالة من التفاوت الصغير على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:37

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:13

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 06:54

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء: 08:05

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:35

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:47

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:36

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 04:25

أذان الظهر: 12:28

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب: 07:05

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 04:26

أذان الظهر: 12:32

أذان العصر: 03:57

أذان المغرب 07:11

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:17

أذان المغرب 08:27

أذان العشاء: 09:56

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