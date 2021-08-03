مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في محافظات مصر

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس الحالي، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وسجلت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، حالة من التفاوت الصغير على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:37

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:13

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 06:54

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء: 08:05

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:35

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:47

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:36

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 04:25

أذان الظهر: 12:28

أذان العصر: 03:54

أذان المغرب: 07:05

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 04:26

أذان الظهر: 12:32

أذان العصر: 03:57

أذان المغرب 07:11

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:17

أذان المغرب 08:27

أذان العشاء: 09:56