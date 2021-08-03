مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في محافظات مصر
كتب:
الوطن
01:07 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
مواقيت الصلاة اليوم
يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس الحالي، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في مصر اليوم
وسجلت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، حالة من التفاوت الصغير على هذا النحو:
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
أذان الفجر: 03:37
أذان الظهر: 12:01
أذان العصر: 03:38
أذان المغرب 06:47
أذان العشاء: 08:13
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر: 03:39
أذان الظهر: 12:06
أذان العصر: 03:45
أذان المغرب: 06:54
أذان العشاء: 08:22
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 03:46
أذان الظهر: 12:01
أذان العصر: 03:33
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء: 08:05
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق
أذان الفجر: 03:35
أذان الظهر: 12:00
أذان العصر: 03:38
أذان المغرب: 06:47
أذان العشاء: 08:14
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا
أذان الفجر: 03:36
أذان الظهر: 12:02
أذان العصر: 03:40
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء: 08:16
مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية
وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
أذان الفجر: 04:25
أذان الظهر: 12:28
أذان العصر: 03:54
أذان المغرب: 07:05
أذان العشاء: 08:35
مواقيت الصلاة في أبو ظبي
أذان الفجر: 04:26
أذان الظهر: 12:32
أذان العصر: 03:57
أذان المغرب 07:11
أذان العشاء: 08:32
مواقيت الصلاة في الرباط
أذان الفجر: 04:58
أذان الظهر: 01:34
أذان العصر: 05:17
أذان المغرب 08:27
أذان العشاء: 09:56