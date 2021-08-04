«تويتر» يحذف ميزة Fleets.. فما السر؟

قدم تطبيق تويتر Twitter من وقت قريب ميزة جديدة للتطبيق المثبت على الهاتف، والتي أطلق عليها اسم fleets وهي عبارة عن نشر محتوى معين بوقت، والذي يشبه القصص الخاصة بـ«فيسبوك» أو الحالات على «واتساب».

وقال «تويتر» عبر صفحته الرسمية، إنه قام بإضافة هذه الميزة بدافع من نجاح قصص Snapchat و Instagram Stories، فأرادت الشركة أن يكون هناك على تويتر شئ مشابه.

وأدخل «تويتر» المفهوم الخاص به إلى تطبيقه العام الماضي، ولكن مثل المحتوى نفسه، معلنا أنه حان الوقت لتنتهي صلاحية Fleets.

وقام Twitter بإزالة Fleets من خدمته أمس 3 أغسطس، مما يترك لك وقتًا كافيًا للتفكير في مشاركة جيدة أخيرة للطريق.

و وفقًا لتغريدته على التطبيق قال إنه جرى تصميم الميزة لتشجيع المستخدمين «القلقين» على التغريد، ولكن انتهى الأمر بالمشاركين الأكثر نشاطًا في الموقع لاستخدامها لتعزيز المحتوى الخاص بهم بدلاً من ذلك، فلا يبدو أن الأشخاص قد استخدموا الخدمة حقًا.

ومن بين 700 مستخدم على الموقع، قام تسعة فقط بنشر Fleets اليوم، وخمسة منهم كانوا على وشك احتضار الميزة.

وكانت أدوات إنشاء الوسائط المصممة لـ Fleets ، بما في ذلك واجهة الكاميرا وملصقات GIF، مخطط لها لإطلاقها في نهاية المطاف مع التغريدات القياسية.

وبالمثل، يعتزم Twitter اختبار طرق جديدة لدمج الإعلانات بملء الشاشة في خدمته.

و من جانبه، أعلنت الشركة نمو الإيرادات الخاصة بها أعلى مما كان متوقعًا، حيث أطلقت الشركة العديد من التحسينات التي تستهدف الإعلانات.

وقال موقع Fox Business إن التغييرات التي أجرتها شركة أبل Apple للحفاظ على خصوصية بيانات مستخدمي iPhone حققت عائدات إعلانات أقل مما كان متوقعًا، والذي كان من المتوقع أن يقلل من قيمة الإيرادات.

وتتوقع «تويتر» أن ينمو عدد الموظفين والتكاليف الإجمالية والنفقات الخاصة بها بنسبة 30% على الأقل للعام بأكمله، بزيادة 25% عن الذي كان مخططًا له، وتستثمر الشركة في زيادة المميزات وتطوير التطبيق.