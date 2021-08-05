بورصة الدواجن اليوم الخميس 5-8-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد تراجع ربات البيوت والسيدات عن شراء الدواجن ومشتقاتها، بسبب الاتجاه للحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، ووفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الخميس، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الخميس، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق فريش نحو 65 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 45.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، نحو 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

يذكر أن أسعار بورصة الدواجن انخفضت مطلع الأسبوع الجاري، نحو 5 جنيهات، وخاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا بدلا من 80 الأسبوع الماضي، وجنيهين اثنين في الكيلو من الدواجن البيضاء.