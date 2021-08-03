بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، في مصر، استقرارا بعد أن شهدت تذبذب على مدار الفترة الماضية، التي سبقت عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن»، للجمهور على مدار اليوم، نستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 في مصر، في السوق المحلية، وفقا لما أكده عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، في السطور التالية..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبد العزيز، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الثلاثاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، نحو 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

وكان آخر انخفاض شهدته أسعار بورصة الدواجن أول أمس، بعد أن انخفضت نحو 5 جنيهات في مشتقات الدواجن، وخاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا بدلا من 80 الأسبوع الماضي، وجنيهين اثنين في الكيلو من الدواجن البيضاء.