بورصة الدواجن اليوم الاثنين 2-8-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس استقرارا وثباتا، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة، بعد أن شهدت انخفاض في الأسعار وصل نحو 3 جنيهات في الكيلو الواحد بسبب تراجع الطلب تزامنًا ما بعد فترة عيد الأضحى.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن»، للجمهور على مدار اليوم، نستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021 في مصر، في السوق المحلية، وفقا لما أكده عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن»، في السطور التالية..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبد العزيز إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأثنين، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الاثنين، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، نحو 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.