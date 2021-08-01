بورصة الدواجن اليوم الأحد 1-8-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس، بعد أن مرت بعدة انخفاضات خلال الفترة الماضية تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وهو من الأمور التي اعتاد عليها التجار في تلك الفترة من كل عام، ويتوقع أن تبدأ حركة البيع والشراء في العودة لطبيعتها بداية من الأسبوع المقبل.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها جريدة «الوطن»، للجمهور على مدار اليوم، نستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 في مصر، في السوق المحلية، وفقا لما أكده عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأحد، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الأحد، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، نحو 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.