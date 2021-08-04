بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4-8-2021 في مصر

تذبذب واضح في الأسعار شهدته بورصة الدواجن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع ربات البيوت والسيدات عن شراء الدواجن ومشتقاتها، بسبب الاتجاه للحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وبحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن التراجع من الأمور الطبيعية خلال هذه الفترة من كل عام، ومن المتوقع عودة الأسعار لطبيعتها خلال الأيام القادمة.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، تراوح ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأربعاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق فريش عند 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، نحو 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

وكان آخر انخفاض شهدته أسعار بورصة الدواجن مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن انخفضت نحو 5 جنيهات في مشتقات الدواجن، وخاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا بدلا من 80 الأسبوع الماضي، وجنيهين اثنين في الكيلو من الدواجن البيضاء.