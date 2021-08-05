حظك اليوم برج العقرب الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب أن يعرف مولود برج العقرب كل شيء، الحدس والفضول الكبيران لديه يجعلانه من أفضل الشخصيات التي تصلح كمحقق من بين الأبراج كلها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.