حظك اليوم برج القوس الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

برج القوس ودود واجتماعى وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.