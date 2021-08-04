تعرف على أماكن عرض فيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدي: «27 سينما»

يبحث جمهور الفنان محمد هنيدي عن أماكن عرض فيلم الإنس والنمس، الذي طرح اليوم، بدور العرض السينمائي، وينتمي لنوعية أفلام الخيال، حيث يجمع بين الإثارة والتشويق والكوميديا، حسب البرومو الدعائي للفيلم، الذي ظهر فيه «هنيدي» وهو يتعامل مع مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون للعالم السفلي.

أماكن عرض فيلم الإنس والنمس بالسينما

يعرض فيلم الإنس والنمس، بطولة الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، في عدد من دور العرض السينمائي اليوم، ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- سينما بندر المعادي.

- سينما صن سيتي.

- سينما جراند نايل تاور.

- سينما جلاكسي سينبلكس المعادي.

- سينما بلازا بأمريكانا بلازا.

- سينما الزمالك.

- سينما بوينت 90.

- سينما أركان.

- سينما بورتو كايرو.

- سينما كايرو مول.

- سينما ديب مول.

- سينما كوزموس.

- سينما الهرم.

- سينما السراي مول الحدائق.

- سينما سيتي مول.

- سينما مدينتي.

- سينما سيتي ستارز.

- سينما نايل سيتي.

- سينما مترو.

- سينما جالكسي.

- سينما داون تاون.

- سينما الرحاب.

- سينما كايرو فيستيفال.

- سينما أوديون.

- سينما جولف سيتي.

- سينما فوكس مول مصر.

- سينما زهران سيتي بارك.

قصة فيلم الإنس والنمس: رعب وإثارة وكوميديا

يجمع فيلم الإنس والنمس عددا من النجوم بخلاف محمد هنيدي و منة شلبى، أبرزهم: عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة.

تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ»، ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي، ويتورط «تحسين» في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.