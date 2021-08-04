ضبط عاطل بحوزته بانجو وسلاح أبيض في شبين القناطر

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط عاطل، بحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح أبيض، بمنطقة عرب الصوالحة، دائرة المركز بعد مطاردة مثيرة مع قوات الأمن.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام، وطلب تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من وحدة مباحث شبين القناطر، بضبط عاطل يدعي «ع. ا» 44 سنة، بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز بحوزته لفافة ونصف من مخدر البانجو، تزن 2.5 كيلو وهاتف محمول، وسلاح ابيض سكينه بعد مطاردة مثيرة مع رجال الأمن، أثناء محاولته الهروب بالمضبوطات.

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته المخدرات بقصد الإتجار والسلاح لحماية تجارته الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

في وقت سابق، شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة طوخ، حملة أمنية على البؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات، و5 مدمنين حقن هيروين وماكس.

كما جرى ضبط 7 عاطلين، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، فتولت التحقيق، فأمرت بحبس جميع المتهمين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بقيام حملة أمنية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بشن حملة أمنية، اسفرت عن ضبط 5 مدمنين مخدرات، والقبض على 10 تجار مخدرات، بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، كما ضبط القبض على 7 مسجلين خطر، ضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، و2 سلاح أبيض عبارة عن سنجة ومطواه، ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم، وإحضارهم على ذمة قضايا.

كما جرى ضبط مراقب هارب، وتمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 7125 حكم قضائي متنوع، وتولت النيابة التحقيق.