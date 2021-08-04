أعلنت الهئية القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات صرف المعاش عبر تطبيق الموبايل، تيسيرا على المستحقين لصرف المعاشات وهو ما يسمى بالـ«المحفظة الإلكترونية»، وذلك بناء على بروتوكول تعاون جرى توقيعه مع 4 شركات للمحمول والعاملة بمصر، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي.

تعرف على خطوات صرف المعاش عبر تطبيق الموبايل

وأضافت الهيئة أن خطوات صرف المعاش عبر تطبيق الموبايل تتمثل في الآتي:

- يتوجه صاحب المعاش إلى أي فرع لشركة المحمول لفتح محفظة إلكترونية.

- يوقع على طلب صرف المعاش على المحفظة الإلكترونية عن طريق هاتفه المحمول.

- تستكمل بعد ذلك هيئة التأمينات كافة الإجراءات مع شركة المحمول.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن صرف المعاش عبر تطبيق الموبايل يأتي ضمن خدمات المحافظ الإلكترونية التي تعمل على تلبية احتياجات جميع المستحقين المصرفية والمالية بسهولة ويسر من خلال كونها تتيح استخدام الرصيد في العديد من الخدمات كالتحويل والسحب النقدي، وتفيد في عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق، وتمكن صاحب المعاش من سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه يتمّ توفير كل السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وتيسير عملية صرف المعاشات من خلال القنوات الإلكترونية، موضحة أن الخدمات الإلكترونية تتمثل في «الاستعلام عن المعاش المنصرف، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن الرقم التأمينية، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

وأوضحت الهيئة، أن تفعيل المحظة الإلكترونية، يأتي ضمن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في العمل على توفير سبل نشر الخدمات للمواطنين، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي، مؤكدة أن المحظة الإلكترونية لها الكثير من المميزات تتمثل في إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية، سداد المشتريات من نقاط البيع الإلكترونية، واتباع خطوات صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول.