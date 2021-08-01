3 خطوات لصرف معاشك من المحفظة الإلكترونية: توجه لأقرب فرع لشركة محمول

بدأت البنوك ومكاتب البريد، صباح اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أغسطس 2021، لـ10 ملايين و500 ألف مواطن، كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّه لأول مرة، تمّ إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول «المحفظة الالكترونية»، بناء على بروتوكول موقع مع 4 شركات للمحمول والعاملة بمصر وهي: «فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات مصر، وي»، مؤكّدة أنَّ ذلك جاء في إطار توجه الدولة للبدائل الالكترونية ، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد .

خطوات صرف المعاش من «المحفظة الالكترونية»

وأوضحت الهيئة، أنَّه على صاحب المعاش الراغب في صرف معاشه من المحفظة الالكترونية بدءا من اليوم، وتزامنا مع صرف معاشات شهر أغسطس 2021 يتم اتباع الخطوات التالية:

- توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية سواء كانت «فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات مصر، وي».

- يوقع صاحب المعاش على طلب صرف المعاش على المحفظة الالكترونية على الهاتف المحمول .

- تستكمل هيئة التأمينات الإجراءات مع شركة المحمول، لتيسير الإجراءات على المستحقين وأصحاب المعاشات الراغبين في الصرف من المحفظة الالكترونية .

خدمات «المحفظة الإلكترونية»

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنَّ خدمات المحافظ الإلكترونية تلبي احتياجات المستحقين المالية والمصرفية بسهولة ويسر من خلال تقديم ما يلي:

- تتيح استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل.

- تتيح المحفظة الالكترونية عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة .

- يمكن لصاحب المعاش من خلال المحفظة الالكترونية سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنَّه يتمّ توفير كل السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وتيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات من خلال القنوات الإلكترونية.

الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية

أتاحت أيضًا الهيئة القومية للتأمينات العديد من الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين مثل «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الرقم التأمينية، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».