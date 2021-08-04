بعد إطلاقه تجريبيا.. رابط التنسيق الإلكتروني للجامعات وكيفية التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مكتب التنسيق أعماله وتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأطلقت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب وفقا لبيان صادر عنها، تيسيرًا على أبنائها الطلاب وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

رابط التنسيق الإلكتروني للجامعات

للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي للتسجيل في اختبارات القدرات للعام الجديد يمكنك الضغط على هذا الرابط.

ستظهر لك قائمة بها شهادة الثانوية ستضغط عليها وستكتب رقم الجلوس والرقم القومي وتتبع الخطوات التالية من الكلية التي تريد الالتحاق بها.

ويبدأ التسجيل لاختبارات القدرات مساء يوم الجمعة المقبل، تجريبيا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر الرابط السابق، على أن يجري العمل بالوقع رسمياً بدءاً من صباح يوم السبت المقبل.

قائمة بأبرز الكليات التي تضع اجتياز اختبارات القدرات شرطا للالتحاق بها

وفيما يلي نعرض أبرز الكليات التي يوجد بها اختبارات القدرات ويشترط النجاح بها للالتحاق.

1- كليات التربية الرياضية.

2- شعبتا التربية الفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

3-كليات الفنون التطبيقية.

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6-كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

7-كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9- كليات الإعلام.

10- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

12- كليات التمريض.

13- كليات السياحة والفنادق.