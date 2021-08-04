كليات قمة وبمجموع أقل 5% من تنسيق الجامعات.. تعرف عليها

يمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بعدد 7 كليات من كليات القمة، بمجموع أقل من تنسيق الجامعات، وذلك في جامعة سيناء التي تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021 بنسبة أقل 5% عن التنسيق العام، وذلك بكليات: «طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، والعلوم الهندسية، والتواصل الجماعي، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال»، وما زال القبول مفتوحاً في تلك الكلية ويتم التقديم عبر موقع الجامعة الرسمي.

موقع جامعة سيناء

وأكدت جامعة سيناء الكائنة في حي المساعيد بمدينة العريش، أن جميع المرافق متاحة، فالجامعة مجهزة بشكل كافٍ بأكثر التقنيات والمعدات تطوراً، وكذلك وجود سكن مثالي إلى جانب وجود حافلات مكيفة لكل المحافظات.

ويترأس الجامعة الدكتور حاتم مصطفى البلك، رئيس جامعة سيناء، التي تبعد 160 كيلومتراً عن محافظة الإسماعيلية و280 كيلومتراً عن محافظة القاهرة، وأنشئت بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005، كما جرى إنشاء فرع آخر بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

4 جامعات أهلية بتنسيق أقل 5%

ومن جهة أخرى تبدأ الدراسة في 4 من الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعات: «الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة»، والتي أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن يكون الحد الأدنى لتقدم الطلاب لجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية، بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات، وذلك نظراً لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح.