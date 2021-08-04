تنسيق الجامعات 2021: السبت المقبل أول موعد لاختبارات القدرات

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في جميع قطاعاتها التعليمية، استعدادها لتنسيق الجامعات 2021، على أن تبدأ اختبارات القدرات 2021، من السبت المقبل 7 أغسطس الجاري، وحتى يوم 19 من نفس الشهر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق عدد من القواعد التي تؤدي إلى مجابهة المرض، وكذلك الاهتمام بالتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت والأماكن المخصصة لامتحانات اللطلاب أثناء الاختبارات، وأعلنت الوزارة، الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.

موعد اختبارات القدرات جزء رئيسي من تنسيق الجامعات 2021

وأكد عدد من عمداء الكليات، الاستعدادت لتنسيق الجامعات 2021، وكذلك الاستعداد لاختبارات القدرات 2021، بكليات: «الإعلام، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التمريض، والسياحة والفنادق»، موضحين أن التسجيل لاختبارات القدرات سيبدأ مساء يوم الجمعة المقبل، تجريبيا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر هذا الرابط، على أن يجري العمل بالوقع رسمياً بدءاً من صباح يوم السبت المقبل.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات، أنه جرى الاستعداد على أكمل وجه وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تنسيق الجامعات 2021، وكذلك موعد اختبارات القدرات 2021، مؤكدين أنه جرى تجهيز جميع مقرات الامتحانات لاختبارات القدرات، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكليات، وتخصيص عدد من لجان العزل للطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا، الذين يرغبون في استكمال اختبارات القدرات 2021، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.