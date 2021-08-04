والدة الطفل رشيد: سيخضع لإعادة تأهيل وعلاج طبيعي لمدة 3 أشهر في دبي

قالت هدى بدر، والدة الطفل رشيد المصاب بضمور العضلات، إن ابنها قد حصل على الحقنة الخاصة بعلاج ضمور العضلات، صباح اليوم، ويتواجد حاليا في المستشفى: «الحمد لله هو كويس، واتنقل أوضة عادية، يتطمنوا بس عليه وبكرة بإذن الله هنخرج على طول».

وأضافت «بدر»، خلال مداخلة هاتفية لها من دبي، ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ابنها سيقوم بالمتابعة في المستشفى مرة كل أسبوع، تعقبه إعادة تأهيل وعلاج طبيعي 3 مرات يوميا لمدة 3 أشهر في نفس المستشفى.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استجاب بشكل سريع لنداءات مرضى ضمور العضلات، وخلال فترة قليلة جرى حقن 3 أطفال بالعقار غالي الثمن: «ده إنجاز، وإن شاء الله مصر من البلاد اللي خلال وقت قليل أوي هتعالج كل مرضى ضمور العضلات».

وتابعت: «أنا حابة أشكر كل من ساهم بتبرع أو مشاركة للمنشور الخاص برشيد، الحمد لله خد الحقنة وصوته وصل وبقي فيه أطفال كتير بتتعالج، ومكنتش متخيلة إن 3 أطفال مصريين يتحقنوا».