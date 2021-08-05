«اللي أكل الجبنة» في فيلم «أبو علي»: السبكي قعدني في البيت لهذا السبب

يُعد الفنان الشاب طارق عصام، واحدا من أشهر الأطفال الذين اكتسبوا شهرة واسعة، بظهورهم السينمائي اللافت، خلال العشرين عامًا الأخيرة؛ إذ نجح في لفت انتباه الجمهور له، بعد مشهده في فيلم «أبو علي» للفنان كريم عبدالعزيز، حيث جسد دور «الطفل اللي أكل الجبنة».

وفي أحدث ظهور له، كشف طارق عصام لـ«الوطن»، أسباب غيابه عن الساحة الفنية قرابة الـ6 أعوام، مؤكدًا أنّه ابتعد قليلًا عن الساحة في فترة سن المراهقة، حتى يعود بإطلالة جديدة، فضلًا عن الأزمة التي جمعته بالمنتج محمد السبكي، قائلًا: «الأزمة دي أثرت عليا شوية وقعدت في البيت بعدها».

وأوضح طارق عصام، كواليس هذه الأزمة، قائلًا: إنّه بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم «أيظن» الذي عُرض عام 2008، طلب منه منتج الفيلم إمضاء عقد احتكار لمدة 7 أعوام، ينص على تقاضي راتب شهري ثابت قدره ألفي جنيهًا طوال هذه الفترة، ولا يحق الحصول على أي أجر آخر مهما الأعمال الفنية التي سيظهر بها، وذلك حسب قوله.

وأضاف: «والدي مستشار قانوني، ومُدرك جيدًا لطبيعة هذه العقود، لذلك رفض هذا العقد تمامًا، لكن قلت لمحمد السبكي أنا معاك في أي حاجة لكن بعيدًا عن العقود وكده، الأمر الذي أصابه بدهشة كبيرة، كونه لم يتخيل أنني سأرفض هذا الأمر، كوني طفلا صغيرا، وقد يعتقد البعض أنّ هذه فرصة لا تعوض».

وأشار «عصام» إلى أنه شارك بعدها بفترة في فيلم «بوشكاش» للمنتج أحمد السبكي، قائلًا: «في العرض الخاص للفيلم، لاقيت محمد السبكي أول ما شافني، نده على أخوه أحمد، وقاله إزاي تشغل معاك طارق عصام.. متشغلوش تاني.. وبالفعل من بعدها مشتغلتش إلا في حاجات بسيطة جدًا، ومن وقتها وأنا قاعد في البيت».