ماذا يعنى دخول مصر الحزام المداري.. وتأثيره على درجات الحرارة؟

مع ظهور العديد من الظواهر الجوية انتشر سؤال: ماذا يعني دخول مصر الحزام المداري.. وتأثيره على درجات الحرارة؟ خاصة أن مصر تشهد طقسا غريبا، حيث تشهد البلاد ارتفاعا شديدا بدرجات الحرارة أدى لاعتبار الهيئة العامة للأرصاد هذا الصيف بأنه الأكثر حرارة منذ 5 سنوات، وفي نفس الوقت تتعرض بعض المناطق وخاصة حلايب وشلاتين لفرص سقوط أمطار رعدية قد تصل لحد السيول، بسبب الفاصل المداري.

وهذا التأثير ليس قاصرا على جمهورية مصر العربية فقط، فبحسب خبراء الأرصاد بل يمتد إلى السودان، التي تتعرض خلال هذه الفترة إلي الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة الموسمية، ويرجع هذا إلى تواصل الفاصل المداري شمالا.

ماذا يعني دخول مصر الحزام المداري.. وتأثيره على درجات الحرارة؟

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، توضح ماذا يعني دخول مصر الحزام المداري.. وتأثيره على درجات الحرارة؟..

ماذا يعني دخول مصر الحزام المداري؟

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد فالفاصل المداري هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف بسبب حركة الشمس.

والمعروف أن هذا الخط ينشأ بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمى كوريوليس الهواء في نصف الكرة الأرضية الجنوبية إلى الشمال، ويصبح (منطقة الحد الأقصى لرطوبة وبخار الماء التي أحدثتها الطاقة الشمسية سواء كانت جنوب أو شمال خط الاستواء).

تأثير الحزام المداري على درجات الحرارة في مصر؟

وبحسب البيان، تكون هذه المنطقة ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية ذات البنية القوية، حيث إن الهواء الحار المشبع ببخار الماء والرطوبة أثناء مروره على السطح ينخفض الضغط ويقل وزنه مكونأ تيارات رطبة صاعدة إلى الأعلى، وبفعل الفروقات الحرارية فإن تدفق الهواء الحار المستمر يبرد كلما صعد إلى الأعلى لتحدث عملية التكثيف، مكونأ (السحب الركامية العالية) التي يرتفع سندانها إلى عشرات الكيلومترات للأعلى وتصاحبها أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات أو سيول فى المناطق الملاءمة لذلك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الفاصل المداري يتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.