استشارى تغذية: الرعاية تبدأ من الحمل.. و«دايت» خاص للأطفال.. وشرب اللبن يحمى من «التقزم»

قالت الدكتورة شيرى أنسى نجيب، استشارى التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة TOS، إنه يجب اتباع نظام غذائى متوازن للأطفال لحمايتهم من السمنة، وأضافت، فى حوارها مع «الوطن»، أنه من المهم التأكد من تناسب معدلات الوزن والطول والسن للأطفال لتفادى تعرضهم للسمنة أو الأنيميا أو التقزم.. وإلى نص الحوار..

كيف تتجنب الأسر إصابة أطفالها بالتقزم والسمنة والأنيميا؟

- هناك ما يُعرف بنظام الغذاء المتوازن، يحتوى فيه أكل الطفل على 3 عناصر رئيسية «البروتينات، النشويات المركبة، والدهون الحميدة»، وهذه الدهون موجودة فى الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، واللحوم قليلة الدهون، وغيرها من الأكلات الطبيعية، أما عن النشويات المركبة فهى موجودة فى الأرز والمكرونة والخبز. ويقسم طبق الطفل بين هذه العناصر مع السلطة والخضراوات متعددة الألوان والفواكه؛ لاحتوائها على الألياف والمعادن، ولأن كل لون فى الخضراوات يحتوى على فيتامين خاص به، لذلك يجب تنويع الألوان فى طبق الطفل.

فى حال تعرض الأطفال للسمنة هل يسمح لهذه الفئات العمرية باتباع «الدايت»؟

- أولاً يُمنع عنه كل ما هو مغلف أو معبأ ويحتوى على مواد حافظة، مثل المقرمشات والعصائر المغلفة وغيرها، واستبدالها بالعصائر الطبيعية، وشرب المياه بكميات مناسبة، مع ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، ما يجعل وزن الطفل يقل تدريجياً، وبعدها يتم عمل نظام غذائى متوازن.

شرب اللبن من الأمور المهمة جداً للأطفال؛ لاحتوائه على الكالسيوم، الذى هو مهم مع البروتين لنمو وبناء العضلات وتقوية العظام، وهو ما يحمى الطفل من الإصابة بالتقزم.

ما أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل؟

- الطبق المتوازن للطفل يتم تقسيمه إلى 4 أجزاء؛ ربع خاص بالنشويات المركبة الموجودة فى الخبز أو الأرز أو المكرونة، وربع آخر خاص بالبروتين، وهو عبارة عن قطعة لحم أو دجاج أو سمك، والثالث يحتوى على الألياف فى الخضراوات والسلطة متنوعة الألوان، ورابعاً الفاكهة، ما يجعل الطبق يحتوى على فيتامينات ومعادن فى الخضار والسلطة والفواكه.

كل هذا بجانب كوب من اللبن؛ للنمو السليم للطفل، حيث يحتوى على البروتين والكالسيوم، وهو موجود أيضاً فى الزبادى والجبنة البيضاء.

ما مدى تأثير تغذية الأم على صحة جنينها وما بعد الولادة؟

- من الضرورى أن يكون أكل الأم متوازناً، لتجنب تعرضها للسمنة وقت الحمل، حيث إن ذلك قد يعرض الطفل للإصابة بالسكر فيما بعد، أو تصاب هى الأخرى به، مع عدم الإفراط فى تناول الحلوى والشيكولاتة، والتركيز على البروتينات والكالسيوم والفيتامينات، والقليل من المكسرات يومياً.

والسيدة الحامل يزيد وزنها من 12 إلى 14 كيلو خلال الـ9 أشهر فترة الحمل، ليس أكثر من ذلك؛ لأن السمنة فى الحمل تؤثر على الجنين.

هل هناك تحاليل دورية أو توقيتات روتينية لميزان الطفل للتأكد من سلامته؟

- المتابعة مع طبيب الأطفال بشكل دورى؛ للتأكد من موقع الطفل ما بين معدلات الوزن والطول والسن، وعلاج أى خلل أو مشكلة، وتحديد موقع الطفل ومدى وقوعه فى النسب الطبيعية، وتفادى تعرضه للسمنة أو الأنيميا أو التقزم.

نظام غذائى مهم

السيدة الحامل من الضرورى أن تحصل فى أول 3 شهور من الحمل على حمض «الفوليك أسيد»، وهو مهم لنمو الطفل السليم، وحمايته من الأنيميا، بجانب حصولها على الفيتامينات المتعددة، والكالسيوم لتقوية عظام الطفل، وفى حال إصابتها بالأنيميا تحصل على حديد باستشارة الطبيب لتحديد الجرعة، كما أنه مؤخراً أصبح ينصح بتلقى الحوامل كبسولات «أوميجا 3».