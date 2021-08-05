«ياسمين» رياضية منتقبة تبحث عن جسم «كيرفي» وعريس متدين: «هلعب باركور»

لم يعقها ارتداء النقاب عن ممارستها للرياضة، جذبت الأنظار لها كونها رياضية منتقبة، حتى أصبح اسمها «ياسمين الأجدر»، من الإسكندرية، 31 عاما، معروفا لدى عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء ممارسة الرياضة.

الرياضية المنتقبة ترغب في لعب «باركور»

تأمل ياسمين الأجدر، أن يصل وزنها لوزن فتاة تونسية منتقبة أيضا تمارس الرياضة، وانتشر لها مقاطع فيديو أثناء اللعب بالنقاب، وتحمل ذات الاسم «ياسمين» إلا أن وزنها في الستينات، «الصراحة أنا بحسدها، بس بحسدها حسد حلو، نفسي أبقى زيها»، لافتة إلى اتجاهها لتعلم لعبة «الباركور» من أجل الوصول إلى وزن مميز، حيث تأمل أن تحصل على جسم «كيرفي» بعدما كانت تعاني من السمنة بوزن بلغ 130 كيلو جراما.

هل يتنافى النقاب مع الاشتراك في جيم مختلط؟

«ياسمين» في حديثها لـ «الوطن»، أكدت أنها لا ترى مشكلة أمام الفتاة المنتقبة تمنعها من الاشتراك في صالة ألعاب رياضية «جيم» مختلط، حتى بالرغم من احتمالية وجود انتقادات لقيام الفتاة بحركات رياضية أمام الرجال، «محدش بيبص على التاني كل واحد مشغول في الرياضة اللي بيلعبها».

مواصفات فتى أحلام الرياضية المنتقبة

وعن حياتها الشخصية، تضع «ياسمين» شروطا لشريك حياتها المستقبلي، أبرزها أن يكون رياضي ومتدين وبارا بوالديه، وأن يشجعها على ما تقوم به من رياضة، لذا تستبعد فكرة الارتباط بشخص يفكر في إيقافها عما تقوم به.

تأثير النقاب عليها أثناء لعب الرياضة

تؤكد «ياسمين» أن النقاب يؤثر على عملية التنفس أثناء لعب الرياضة، لكنها تحاول التعود على ذلك في ظل عدم قدرتها على الالتحاق بـ«جيم» نسائي لعدم مناسبة مواعيده معها.