محافظ الإسكندرية يكرم العاملين من ذوي الهمم بالديوان العام والأحياء

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، العاملين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة نسبة الـ5% بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات الخدمية، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التنظيم والإدارة، تحت رعاية المحافظة، بحضور سحر عثمان مدير مديرية التنطيم والإدارة.

الشريف: التكريم في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الهمم

في كلمته؛ قال المحافظ، إن التكريم يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الهمم.

وأشار الشريف، إلى أن الإسكندرية رائدة في تكريم ودعم ورعاية أبنائها من ذوي الهمم في كل القطاعات والمجالات المختلفة، مؤكدا حرص المحافظة بجميع قيادتها التنفيذية، بتقديم كامل الدعم لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وتوفير كل احتياجاتهم.

المميزات التي خصصتها محافظة الإسكندرية لصالح ذوي الهمم

وتحدث المحافظ، عن عدد من المميزات التي خصصتها محافظة الإسكندرية لصالح أبنائها من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص كابينة بكبائن استانلي لصالح ذوي الهمم، ولأول مرة تم تخصيص جزء من شاطئء المندرة المجاني لصالح ذوي الهمم، متوفر به جميع الخدمات والاحتياجات لهم، بالإضافة إلى أنه تم التشديد على استيفاء الشروط الخاصة بذوي الهمم، عند إصدار تراخيص المباني.

ولفت إلى إنشاء حديقة خاصة لذوي الهمم، بالتعاون مع المجتمع المدني، فضلا عن فتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة للعام الدراسي 2021/ 2022، بإدارة المنتزه التعليمية، وغيرها من الخدمات الأخرى الخدمية لهم.