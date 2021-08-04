نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية بالرقم القومي

اعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 على موقع مديرية التربية والتعليم بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، شعبة الإنجليزي وشعبة الفرنساوي

ويمكن لأولياء الأمور الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://www.kg-alex.com/nateg2021/rasme.php

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 في الإسكندرية

كانت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أغلقت باب التقديم لتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، وتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 لغة فرنسية، وذلك بعد يومين من فتح باب التنسيق أمام أولياء الأمور من أجل التقديم في تنسيق رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021

ويمكن لأولياء الأمور الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 في الإسكندرية من خلال الضغط على الرابط التالي :

https://www.kg-alex.com/nateg2021/rasme.php

ولدى دخولك على اللينك الخاص بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، http://www.alex-edu.com/ ، يتم التأكيد على أن نتيجة رياض الأطفال الحكومية.

كانت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، وضعت رابطا لتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 حيث من المقرر بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للتقديم للمدارس الرسمية لغات حيث يشمل التقديم ثلاث مدارس مع طباعة ملف التقديم إلكترونيا.