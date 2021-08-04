محافظ البحر الأحمر: سقوط أمطار لمدة 48 ساعة.. لن تصل لدرجة السيول

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار أقل من الخفيفة، جاءت من الجنوب قبل أن تتوقف، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار طبيعي في هذا الوقت، بسبب تأثر المحافظة بما يتعرض له السودان من أمطار في هذا الوقت من العام، موضحًا أن سقوطها يستمر لمدة 48 ساعة، وتصل إلى منتصف المحافظة، لكنها في الوقت ذاته، لم ولن تصل لدرجة السيول.

وصول الباخرة بليسما في الساعة الـ6 صباحا إلى سفاجا للمرة الأولى

وأعلن «حنفي»، خلال تصريحات تليفزيونية، وصول الباخرة بليسما في الساعة الـ6 صباحا إلى سفاجا للمرة الأولى، تحمل 700 سعودي، مضيفا أنه تم تنظيم 14 برنامجا سياحيا لزيارة المناطق الأثرية وعمل سفاري وعروض فلكورية قبل أن تغادر فجر غد الخميس، كما أنه خلال شهر يوليو الماضي استقبل مطار غردقة 160 ألف سائح، ليصبح في المرتبة الثانية بعد مطار القاهرة.

نستقبل حاليا 6 آلاف سائح يوميا من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة تستقبل حاليا 6 آلاف سائح يوميا من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا، كما أن نسب الإشغال بالفنادق في المحافظة تجاوزت الـ54% للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا أن البحر الأحمر تستقبل أول رحلة سياحية روسية يوم 9 المقبل للمرة الأولى منذ 2015، و يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المطارات والفنادق.

نتوقع عودة السياحة الألمانية الفترة المقبلة

وأردف اللواء عمرو حنفي، أن الروس أشادوا بالإجراءات الاحترازية المطبقة في البحر الأحمر، كما أن المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة بكورونا، وتم تطعيم جميع العاملين في المجال السياحي بواقع 100%، متوقعًا أن يلحق السياحة الروسية، عودة السياحة الألمانية خلال الفترة المقبلة، وفي ملف أخر، أكد أنه تم تسليم عدد من عقود بديل العشوائيات لمستحقيها بمنطقة الروضة بالغردقة، موضحا أن المحافظة أنشأت 250 منزلا، تم تسليم 108 فيما سيتم تسليم الباقي خلال الأيام المقبلة.