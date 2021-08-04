تعرف على الشواطئ المجانية في جنوب سيناء

تتميز محافظة جنوب سيناء، بوجود شواطئ طويلة على ساحلي السويس والعقبة، ويبلغ طول شواطئها نحو 600 كيلو متر، وتختلف مياه خليج السويس عن مياه خليج العقبة، حيث تتميز شواطئ السويس بأنها رملية، أما شواطئ العقبة تتميز بالشعاب المرجانية، وهذه الشواطئ المفتوحة في جنوب سيناء هي الأماكن التي يلجأ لها المواطنون للهروب من درجة الحرارة المرتفعة.

ومعظم الشواطئ في نطاق خليج السويس مجانية، وكل مدينة لها شاطئ مجاني للمواطنين وبدون رسوم في مدن الطور، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، أما في منطقة خليج العقبة فهناك شواطئ مجانية في مدن شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، ولكن بعضها برسوم دخول.

شواطئ جنوب سيناء المجانية.. المحافظ ممشي سياحي في كل مدينة وتطوير الشواطئ

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص، إنه أطلق شارة البدء منذ عامين لتطوير واستغلال شواطئ المحافظة المجانية خاصة في المدن المحرومة، موضحا أن خطة التطوير شملت إقامة ممشى سياحي بكل مدينة على غرار ممشى الطور وإقامة شارع 306 ليضم مجموعة من المحال التجارية التي تقدم أطعمة ومشروبات لرواد الشواطئ والمنشية.

وأضاف أن الخطة تضمنت إقامة شاليهات اليوم الواحد وتكون بسعر رمزي للمواطنين، مشددة على ضرورة استغلال ثروات البلاد وعمل متنفس لأهالي المدن.

وقال إن مدينة الطور جرى تطوير الكورنيش بها كبداية لتطوير باقي الشواطئ بمختلف المدن، مشيرا إلى أن دخول الشواطئ بالمجان في معظم المدن وبدون رسوم عدا مدينة شرم الشيخ هناك شواطئ يتم دخولها برسوم بسيطة.

8 شواطئ مجانية في مدن خليجي السويس والعقوبة وثلاثة برسوم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك 8 شواطئ مجانية في مدن المحافظة، ويوجد في بعض المدن أكثر من شاطئ مجاني مثل مدينة الطور وهي شواطئ الكيلاني، الفيروز، رأس راية، الجبيل، مدينة رأس سدر يوجد 3 شواطئ عامة، اثنان بالمجان وآخر برسوم لا تتعدى 20 جنيها، مدينة أبورديس شاطئ بها شاطئ مجاني، أبوزنيمة بها شاطئ مجاني، كذلك مدينة نويبع، ودهب بهما شواطئ مجانية، أما شرم الشيخ بها شواطئ مجانية بدون رسوم وأخرى برسوم.