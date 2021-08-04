محافظ جنوب سيناء يصدق على مقترح توزيع الإعانات الإدارية لهيئات الشباب

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على مقترح توزيع الإعانات الإدارية للهيئات الشبابية والأنشطة الأخرى، وذلك من بند المنح والإعانات بموازنة مديرية الشباب والرياضة للعام المالي 2021 / 2022.

توزيع الاعتمادات على جميع الهيئات الشبابية بالمحافظة

وأوضح المحافظ، أن تلك الاعتمادات خصصت لتوزيعها على جميع الهيئات الشبابية بالمحافظة، وتصرف على مختلف الأنشطة الرياضية من رحلات، معسكرات، مسابقات، صيانة المعدات والمنشآت والملاعب، سداد استهلاك المياه والكهرباء والتليفون، أجور المشرفين والعمال عن الفترة المسائية، بالإضافة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات للهيئات الشبابية والرياضية والأنشطة المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لبحث الخطوات التنفيذية بعد صدور قرار وزير الشباب والرياضة رقم (373) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس أمناء إدارة مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

تشكيل مجلس أمناء مضمار هجن شرم الشيخ

وجاء تشكيل مجلس الأمناء للمضمار برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعضوية كلًا من اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، ومحمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومحمد عبد الكريم مدير عام التفتيش الخارجي، بالإضافة لمدير إدارة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وممثل من مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، وممثل من الاتحاد المصري للهجن.

وأوضح المحافظ، أن تشكيل مجلس أمناء إدارة مضمار الهجن، نص على اختصاصات مجلس الأمناء، وتتمثل في وضع السياسات العامة والأهداف التي يسير عليها المضمار، واتخاذ ما يراه مناسبًا من الأنشطة والمشروعات، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بما يكفل تحقيق الأداء الأمثل للمضمار، وإعداد لائحة تشغيل المضمار واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية.

عقد مقعد تسوية المنازعات

على جانب آخر، واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بمقر قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المقعد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين، وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم، في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة، وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار، و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.