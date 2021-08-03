محافظ جنوب سيناء يصدق على 10 حالات تصالح في مخالفات البناء بنويبع

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 10 حالات تصالح على مخالفات البناء لمواطني مدينة نويبع، وذلك خلال عرض اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الحالات حرصت على استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، وفقًًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المدن، بسرعة استيفاء المستندات، وإنهاء حالات التصالح المستوفاة.

وفي سياق آخر، تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مراحل العمل بمشروع إنشاء مضمار الهجن التدريبي بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من العمل بالمضمار، ومن المقرر أن يجري إنشاء منصة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من مسجد المنطقة الصناعية، ليخدم قاطني المنطقة، وأيضا زائري مضمار الهجن .

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة أصبحت بها ثلاثة مضمار، إحداهما مضمار هجن رئيسي وتقام عليه المسابقات والمهرجانات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وجرى تزويده بأعمدة إنارة ليلية، وإعادة تطويره استعدادًا لافتتاحه في يناير المقبل، والثاني مضمار الهجن للتدريب الذي جرى افتتاحه بمدينة نويبع، ومضمار طور سيناء للتدريب المقرر افتتاحه قريبًا.

وأشار إلى أن الغرض من إنشاء مضمار الهجن بمدينتي طور سيناء ونويبع، هو تدريب الهجن علي السباقات، على أن تقام البطولات والسباقات بمضمار هجن شرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق حمام موسى، للوقوف على مراحل التنفيذ به.

وقال المحافظ إن مدينة طور سيناء تشهد في الفترة الحالية جهود مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية، ومنها مشروع ازدواج وتوسعة وتطوير وتجميل طريق حمام موسى، بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأوضح أن الطريق سيمثل نقلة كبيرة في الارتقاء بمنطقة حمام موسى، الذي يعد معلم سياحي متفرد تاريخيًا وأثريًا وثقافيًا وسياحيًا ودينيًا وعالميًا، لكون المنطقة من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بالمحافظة.