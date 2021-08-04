محافظ جنوب سيناء يصدق على 25 حالة تصالح لمخالفات البناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 25 حالة تصالح على مخالفات البناء لمواطنين بمدينة أبوزنيمة ، بحضور محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المدن بسرعة استيفاء المستندات، وإنهاء حالات التصالح المستوفاة.

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه جرى التصديق على حالات التصالح عقب استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم «17» لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم «1» لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة، بلغ 299 طلبًا، برسومات تحصيلية إجمالية 431246 جنيهًا.

وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة خلال الفترة الأولى للتصالح، بلغ 39 طلبًا، وجرى تحصيل 19500جنيه رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة ال 25% 26 ألف جنيه.

وأضاف «حسن»، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم، بلغ 260 طلبًا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 136 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ25% 249 ألف جنيه.