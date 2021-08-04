الفوج السياحي الإسباني يزور متحف الحضارة المصرية بالفسطاط

استقبل مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفوج السياحي الإسباني الذي وصل مساء السبت الماضي، على متن أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر، منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020.

وبعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان، الذي استمتعوا خلاله بروائع الحضارة المصرية العريقة والرحلات النيلية الممتعة، حرص الفوج على التوجه إلى القاهرة، لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متفردة، خاصة المومياوات الملكية التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي، من المتحف المصري بالتحرير.

وداخل المتحف جرى تقسيم الفوج المكون من 114 سائحا إسبانيا إلى 6 مجموعات، للقيام بجولات داخل قاعة العرض المركزية، وقاعة المومياوات، لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

كما حرص الفوج السياحي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، التي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.