المستندات المطلوبة لصرف معاش المستحقين للوفاة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المستندات اللازمة لأداء الخدمة لصرف معاش المستحقين للوفاة، والتي تتمثل في الآتي:

1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة، بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ بشرط تجاوز سن 21 سنة.

4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 24 عاما في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف؛ إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

7- في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 عاما أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ الوفاة تقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام: يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص: بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.

- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

8- تقدم المستندات المشار إليها للأخوة والأخوات في حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف على النموذج رقم 33 مكرر المشار إليه.

9- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

10- في حالة رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك، وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4 × 6.​