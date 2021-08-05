المستندات المطلوبة لصرف معاش المستحقين للوفاة
كتب:
كريم روماني
05:10 ص | الخميس 05 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المستندات اللازمة لأداء الخدمة لصرف معاش المستحقين للوفاة، والتي تتمثل في الآتي:
1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة، بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ بشرط تجاوز سن 21 سنة.
4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 24 عاما في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف؛ إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.
7- في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 عاما أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ الوفاة تقدم المستندات الآتية:
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام: يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
- إذا كان العمل بالقطاع الخاص: بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.
- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
8- تقدم المستندات المشار إليها للأخوة والأخوات في حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف على النموذج رقم 33 مكرر المشار إليه.
9- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.
10- في حالة رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك، وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4 × 6.