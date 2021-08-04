«التعليم» تكشف طرق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال والابتدائية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق الاستعلام عن نتيجة القبول إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد 2021/2022، والاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط الذي طرحته، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية طرق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال والتقديم للصف الأول الابتدائي:

- الدخول على هذا الرابط.

- تظهر لك عبارة «استعلام ولي الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي».

- اختيار الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

- كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

- كتابة كلمة المرور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كلمة المرور هي التي قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به، موضحة أنه في حالة عدم تذكر كلمة المرور، يمكن إنشاء حساب لولي الأمر من مستخدم جديد.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، كافة التفاصيل المتعلقة بانطلاق العام الدراسي الجديد، موضحة أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وسيتم تحديد آلية حضور الطلاب طبقاً للوضع الوبائي خلال هذه الفترة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تحددي تفاصيل بدء الدراسة في جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحة أن العام الدراسي الجديد يستمر لمدة 34 أسبوعاً، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً، لافتة إلى أن أيام الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية.

وتابعت الوزارة: «تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد اعتباراً من يوم السبت 5 فبراير 2022، وتبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022».