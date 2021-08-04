التعليم العالي توضح سبب حصر حاملي الماجستير والدكتوراه: إعداد قاعدة بيانات

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يفيد بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن حاملي الشهادات الدراسات العليا، مؤكدة صحة الخطاب المتداول، موضحة أن سبب حصر حاملي الماجستير والدكتوراه إعداد قاعدة بيانات كاملة بهم ومعرفة الإعداد بمختلف الكليات والجامعات على مستوى الجمهورية.

تعرف على سبب حصر حاملي الماجستير والدكتوراه

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصر حاملي الماجستير والدكتوراه المتداول علي منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعيينهم خلال الفترة الحالية غير صحيح، موضحا أن التعيينات تاني من خلال المسابقات المركزية وفقا للاحتياجات للتخصصات بالجامعات، منوها إلى أن الحصر يتم من أجل الاستعانة بخبراتهم في إيجاد عدد من الحلول التي تواجه المجتمع المصري والتنمية المجتمعية.

مصادر: حصر حاملي الماجستير والدكتوراه موجود منذ زمن

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حصر حاملي الماجستير والدكتوراه ليس جديدً، وإنما موجود منذ زمن طويل، وخطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجدد سنويا في إطار إعداد قاعدة البيانات الخاصة بكل جامعة وسيتعين بها الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكدت المصادر، أن هناك العديد من الجهات التي تجري عمليات الإحصاء دوريا وترسلها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية وغيرها.

جدير بالذكر أن تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستند يفيد بحصر حاملي الماجستير والدكتوراه، وكتب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أسباب الحصر هي التعيين، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت عن الأمر مشددة على جميع الطلاب والباحثين بضرورة عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة.