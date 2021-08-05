إصابة 7 أشخاص بينهم أب وابنتيه في حادث تصادم سيارتين بالبحر الأحمر

أصيب 7 أشخاص، مساء أمس الأربعاء، في تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة، على طريق «سوهاج – البحر الأحمر»، بمنطقة الكيلو 110 اتجاه سفاجا، ونقل المصابين لمستشفى قنا العام، ورفعت آثار الحادث من على الطريق.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بحدوث تصادم لسيارة أجرة 7 راكب، وأخرى نقل «تريلا» علي طريق البحر الأحمر، دائرة مركز أخميم، ودفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص إصابة كل من فيفي رمزي حبشي، 32 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، وجون الجندي حليم، 32 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومارينا جون الجندي، 4 سنوات، بجرح رضي بالرأس، ومادونا جون الجندي، سنتان، بسحجات وكدمات بالجسم، وعبدالناصر أحمد علي، 36 سنة، بكدمات في الضلوع، وأحمد محمد علي، 23 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كمال عبدالعليم، 22 سنة، باشتباه كسر بالضلوع.

ونقل المصابون لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.