شقيق ياسمين عبدالعزيز يقلق جمهورها برسالة غامضة «صورة»

نشر وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورا له في أثناء تواجده بالجيم، وعلق قائلا: «بتمرن من غير نفس.. نفسي أطمن عليكي».

وانهالت تعليقات الجمهور، متساءلين: هل ياسمين مازالت مريضة بعد استقرار حالتها الصحية؟، مع دعوات لها بالشفاء العاجل.

وأكد مصدر مقرب من ياسمين لـ«الوطن»، أنها تتمتع بصحة جيدة، وحالة مستقرة، لكنها ترغب في البقاء فترة تحت الرعاية الطبيه داخل المستشفى.

مرض ياسمين عبدالعزيز

وفي 17 يوليو، أعلن أحمد العوضي عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وتردد بعدها بساعات قليلة دخول ياسمين في غيبوبة لمده 14ساعة؛ لينفي العوضي ذلك خلال منشور يوم 21 يوليو، مؤكدا: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة».

وأضاف: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

ومازال العوضي يتكتم أي تفاصيل عن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر «فيس بوك».