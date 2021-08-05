وزيرة البيئة تكشف تفاصيل بروتوكول تشغيل أنظمة خلايا شمسية بمطار القاهرة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل بروتوكول تعاون لتشغيل أنظمة خلايا شمسية بمطار القاهرة، مشيرة إلى أن قطاع الطيران المدني من القطاعات الهامة التي لها علاقة وثيقة بملف البيئة، لافتة إلى أن الطائرات تخرج غازات تؤثر على البيئة وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها بحثت مع المسؤولين إنشاء مطارات أكثر استدامة، وهو ما يعرف بالمطارات صديقة البيئة، مشيرة إلى أن المشروع بدأ العام الماضي في حوكمة استخدام المياه في مطار القاهرة الدولي بإصلاح الحنفيات وفحص الصرف الصناعي، وإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصناعي لاستخدام المياه في ري الزرع الموجودة بالمطار.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الشاشات الموجودة في مطار القاهرة تعمل بالطاقة الكهربية، وأنه سيتم عمل لوحات خلايا شمسية لتعمل هذه الشاشات بالطاقة الشمسية، مؤكدة أنهم غيروا المصابيح الموجودة في المطار لـ«لمبات موفرة للطاقة»، وإنشاء وحدات لشحن الهواتف المحمولة في المطار بواسطة الخلايا الشمسية.

وشدد وزيرة البيئة، على أن مطار القاهرة الدولي نموذج جيد في الاستدامة البيئية عن طريق متابعة نوعية المياه وحوكمتها، ولمبات موفرة وشاشات تعمل بالطاقة الشمسية، ووحدات شحن الهواتف بالطاقة الشمسية، مؤكدة أن ذلك يساهم في خفض الانبعاثات وكمية المياة التي تهدر، لافتا إلى أن مصر تقدم تقاريرا دولية بهذه الجهود للهيئات التي ترعى الاتفاقيات التي تشترك فيها البلاد.