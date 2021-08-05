رسائل مهمة لطلاب الثانوية من «التعليم»: التصحيح «لا تشوبه شائبة»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا يمكن التنبؤ بتنسيق الثانوية العامة 2021، والحد الأدنى للكليات قبل ظهور النتيجة الكاملة، لافتاً إلى أنّ فكرة عقد امتحان القدرات لكل الكليات «جيدة»، لكنها من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط وليست أمر سهل التطبيق.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنّ تغيير ثقافة الاهتمام بالدرجات والتركيز على فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، أمر يحتاج إلى وقت طويل لتغيير المفاهيم القديمة، مؤكدا أنّ نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون لها تأثير في تغيير مفاهيم الاهتمام بالدرجات والتركيز على التعلم.

شوقي: نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الغشاشين لم يستطيعوا الحصول على درجات كما يتم الترويج له نظرًا لاختلاف نماذج أسئلة الامتحانات وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات المرسلة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا: «وكذلك معرفتنا بالكثيرين منهم».

وشدد الدكتور طارق شوقي، على عدم الانسياق وراء كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصحيح الامتحانات والدرجات، مؤكدا أنّ النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبة ويتم مركزيا، ولا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات، لافتا إلى أنّه جر ى نقل 700 ألف ورقة إجابة بطرق مؤمنة من أرجاء الجمهورية.

وزير التعليم: إعلان نتيجة الامتحانات في منتصف أغسطس الحالي

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات في منتصف أغسطس الحالي، موضحا أنّ مؤشرات نسب النجاح في كل المواد «مطمئنة» تماما، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة.

وأشار إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنّ جميع أعمال الامتحانات عقدت بطرق مؤمنة جيدا، وسارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

يذكر أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقيا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بنمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.