وزير التعليم يكشف طرقا جديدة للاستفادة من المنصات التعليمية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة المصري يتيح كل أعداد مجلة ناشونال جيوغرافيك باللغة الإنجليزية، منذ أول عدد نشر عام 1888 حتى الآن من أعماق المحيطات إلى أكبر النجوم في مجرتنا، موضحا أن المجلة تسافر بالطالب عبر مختلف العلوم والدراسات المجتمعية.

ونصح «شوقي» الطلاب بضرورة تصفح مقالات شيقة عن الحيوانات والثقافات المميزة، وقصص غير اعتيادية عن عجائب الطبيعة وغوامض التاريخ حول العالم وأكثر، من خلال بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط.

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن للطلاب التعرف على مكتبة إثراء المعارف الرقمية والموضوعات المغطاة فيها، وكيفية تضييق نطاق البحث للوصول للمحتوى المطلوب من خلال ورشة العمل من العبيكان، وبنك المعرفة المصري يوم السبت المقبل 7 في تمام الساعة التاسعة مساءا، من خلال هذا الرابط.

ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أنه متاح الآن على منصة Discovery Education Egypt بموقع YouTube ورشة عمل مسجلة تحت عنوان: كيف تساعد Discovery Education طلاب المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي في جعل التعليم متعة وربطة بمهارات الحياة من تطبيقات رؤية تعليم 2.0 من خلال هذا الرابط.

وحث «شوقي» طلاب الثانوي العام الحكومي والتجريبي ومدارس STEM، على ضرورة التعرف على برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية من خلال هذا الرابط.

ونوه الوزير إلى أن بنك المعرفة المصري بالشراكة مع Discovery Education أعلن عن سلسة جديدة من ورش العمل، مستضيفا نخبة من خبراء المناهج الدوليين بـDiscovery Education وشركاء آخرين، لافتا إلى أنه يجب على الطلاب الانضمام للتعرف على المحتوى الرقمي لمناهج الصف الرابع الإبتدائي الذي يوفر تجربة تعلم بالاستكشاف، وتراعي التمايز وتقيم بالمشاريع فتدعم طرق التفكير كعلماء ومهندسين وأدباء وجغرافيين.