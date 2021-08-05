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محمود مسلم

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بـ200 ألف يورو لتحقيق المساواة للمرأة

كتب:

الوطن
09:36 ص | الخميس 05 أغسطس 2021
السيسى

السيسى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 730 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بـ200 ألف يورو، لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة» في قطاع السياحة بمصر، الموقعة في القاهرة بتاریخي 27/10/2020، و18/11/2020.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــــــا.

 

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