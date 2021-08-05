العثور على جثة متعفنة لسيدة ثلاثينية داخل شقتها في الدرب الأحمر

تكثف إدارة مباحث القاهرة، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لربة منزل داخل شقتها في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، كما قررت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم عن الواقعة.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة

تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشقة يقطن بها سيدة تدعى ندى إبراهيم في العقد الرابع من العمر ومقيمة بمفردها.

وباستئذان النيابة العامة قررت كسر باب الشقة، وتبين العثور على ربة المنزل صاحبة الشقة جثة متعفنة على الأرض في غرفه النوم وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها تدل على تعرضها لواقعة سرقة. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة ربة منزل في عابدين

ويذكر أن بالأمس عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقتها في منطقة عابدين، وقررت النيابة العامة نقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن التقرير المبدئي الخاص بربة المنزل كشف عن وفاتها لأسباب مرضية، نافيا وجود شبهه جنائية في الوفاة.

وتابع المصدر بأنه بناء على تقرير المعمل الطبي الخاص بتحليل العينات التي أخذت من جثمان المتوفية، سوف يحدد المرض الذي تسبب في وفاتها، وسوف يتم ارسال التقرير النهائي إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.