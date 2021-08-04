العثور على جثة متعفنة لربه منزل داخل شقتها في عابدين

تكثف إدارة مباحث القاهرة من جهودها لشكف غموض واقعة العثور على جثة متعفنه لربة منزل في ظروف غامضة داخل شقتها في منطقة عابدين بالقاهرة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما قررت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم عن الواقعة.

جثة في غرفة النوم

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الشقة يقطن بها سيدة مقيمة بمفردها.

وباستئذان النيابة العامة قررت كسر باب الشقة، وتبين العثور على ربة المنزل صاحبة الشقة جثة متعفنة على سرير غرفة نومها، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها تدل على تعرضها لواقعة سرقة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.