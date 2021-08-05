مركز «تغير المناخ» ينصح بتأجيل زراعة 4 محاصيل صيفية.. ويحذر من «الثعابين»

طالب الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، بتأجيل زراعة المحاصيل البينية وعدم التفكير حتى في زراعة الثوم والبصل الأخضر أو الفراولة والخرشوف، خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة، مؤكدا أنها ستتعرض لأضرار كبيرة.

وأضاف «فهيم»، أنه يجب تقريب فترات الري لكل الزراعات القائمة صباحًا وعدم الري أثناء الظهيرة، مع رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار؛ حتى لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان، أما محاصيل الخضر فينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت صباحًا.

تحذير من خروج الثعابين والعقارب

وحذر رئيس المركز من العقارب والثعابين التي ستخرج من جحورها بشكل ملحوظ، والتي قد تدخل المزارع والبيوت؛ للبحث عن الحرارة الأقل في المناطق الريفية والظهير الصحراوي.

ولفت إلى ضرورة الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، والحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 ظهرًا، مع وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

وطالب بتقليل خروج الأطفال وكبار السن فى الشوارع نهارًا وعدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة، وشرب كمية كبيرة من المياه والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وتقليل أو منع الحاجات الحادقة والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء اغطية رأس بيضاء، مع خفض المجهود البدني قدر الامكان.

وأشار «فهيم» إلى ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال، وكذلك زجاجات الكحول والمشروبات الغازية، وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.